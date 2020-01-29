Цветут подснежники и сакуры: опубликованы новые фото январских "аномалий" в Украине

Жители разных уголков Украины продолжают делиться фотографиями природных аномалий, которые этой зимой стали уже привычным делом. Так, очередные цветы показали в столице страны.

Фотографии цветущих сакуры и подснежников опубликовало сообщество "Типичный Киев" в социальных сетях.

По снимкам никто бы и не мог догадаться, что они были сделаны под конец второго месяца зимы.

При этом в комментариях жители разных регионов начали выкладывать фотографии из личного архива, на которых также запечатлены цветущие растения посреди зимы.

Как ранее сообщал "Апостроф", из-за теплой погоды в Житомире посреди января выросли подснежники.

В Украине 29-31 января прогнозируют осложнение погодных условий из-за штормового ветра и снегопадов.