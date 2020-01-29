Украину накроют дожди и мокрый снег: прогноз погоды на 29 января

В среду, 29 января, по всей Украине ожидаются сильные дожди со снегом.

Об этом сообщает Укргидрометцентр.

Менее всего, судя по карте, опубликованной синоптиками, непогода коснется жителей Запорожья, Николаева, Одессы и Херсона. Здесь прогнозируются лишь небольшие осадки в виде дождя.

И днем и ночью в большей части территории ожидается температура воздуха в пределах 0…+2. Теплее будет на востоке и юге. При ночной температуре 0…+2 днем, например, в Донецке будет +2…+4, а в Херсоне и Одессе - +5… +7.

Подробнее о погоде в последнюю неделю января и первые дни февраля читайте в материале "Апострофа": Много мокрого снега и +8: синоптики рассказали о погоде на конец января.