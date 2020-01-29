Украину заснежило: в сети делятся сказочными фото

В среду, 29 января, Украину засыпало долгожданным снегом, который вместе с дождем прогнозировали синоптики на текущей неделе.
Соответствующими фото пользователи делятся в соцсетях.
Так, снег выпал в Буче, под Киевом, в селе Шпитьки в Киево-Святошинского районе Киевской области и в окрестностях Тернополя.
На фото видно, что снег засыпал все окрестности.
Буча
Шпитьки
"Наконец-то снег!", "Красота вокруг", - восторгаются в сети первым снегом.
Как сообщалось, ранее синоптики предупредили о высокой вероятности сильных дождей со снегом по всей Украине в конце января.
Подробнее о погоде на февраль, читайте в материале "Апострофа": Украину накроют морозы до -20 и снегопады: синоптики дали прогноз на январь и февраль.