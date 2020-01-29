Украину заснежило: в сети делятся сказочными фото

В среду, 29 января, Украину засыпало долгожданным снегом, который вместе с дождем прогнозировали синоптики на текущей неделе.

Соответствующими фото пользователи делятся в соцсетях.

Так, снег выпал в Буче, под Киевом, в селе Шпитьки в Киево-Святошинского районе Киевской области и в окрестностях Тернополя.

На фото видно, что снег засыпал все окрестности.

Буча

Шпитьки

"Наконец-то снег!", "Красота вокруг", - восторгаются в сети первым снегом.

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Как сообщалось, ранее синоптики предупредили о высокой вероятности сильных дождей со снегом по всей Украине в конце января.

Подробнее о погоде на февраль, читайте в материале "Апострофа": Украину накроют морозы до -20 и снегопады: синоптики дали прогноз на январь и февраль.