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Украину заснежило: в сети делятся сказочными фото

среда, 29 января 2020, 19:04
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Фото: снег в окрестностях Тернополя/Instagram

В среду, 29 января, Украину засыпало долгожданным снегом, который вместе с дождем прогнозировали синоптики на текущей неделе.

Соответствующими фото пользователи делятся в соцсетях.

Так, снег выпал в Буче, под Киевом, в селе Шпитьки в Киево-Святошинского районе Киевской области и в окрестностях Тернополя.

На фото видно, что снег засыпал все окрестности.

Буча

Шпитьки

"Наконец-то снег!", "Красота вокруг", - восторгаются в сети первым снегом.

Корнынь, Житомирская область
1 / 1
Ивано-Франковск
1 / 1
Житомирская область
1 / 1
Винница
1 / 1
Жашков
1 / 1
Аллея в Виннице
1 / 1

Как сообщалось, ранее синоптики предупредили о высокой вероятности сильных дождей со снегом по всей Украине в конце января.

Подробнее о погоде на февраль, читайте в материале "Апострофа": Украину накроют морозы до -20 и снегопады: синоптики дали прогноз на январь и февраль.

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