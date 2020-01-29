Введение платы за популярные телеканалы: появилась меткая фотожаба со "слугами народа"

Кодировку большинства популярных украинских телеканалов, из-за которого владельцы спутниковых тарелок теперь будут должны платить за сигнал, пользователи сети в шутку объяснили проблемой с билетами на "95 квартал".

Фотожабу по этому поводу выложил на странице в Facebook пользователь Александр Бабак.

На картинке изображены народные депутаты от "Слуги народа" Юрия Крявченков, известный как актер "95 квартала" Юзик, и Николай Стефанчук.

"Билеты на "95 квартал" никто не покупает", - жалуется коллеге по фракции Юзик. "А вы "1+1" сделайте платным. Сначала на тарелках", - советует ему юрист Стефанчук.

Как сообщал "Апостроф", прекращение вещания UATV фактически означает, что в это информационное пространство скоро войдет государство-агрессор Россия.