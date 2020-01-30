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AliExpress пошел на неожиданные меры из-за вспышки коронавируса: что нужно знать покупателям

четверг, 30 января 2020, 14:55
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Популярная площадка для продажи товаров из КНР AliExpress прекратил доставку заказов из-за вспышки коронавируса.

Об этом сообщает "Апостроф" со ссылкой на УНИАН.

Украинские покупатели один за другим стали получать сообщения с просьбой отменить свои заказы, потому что компания не может обеспечить их доставку. Денежные средства обещают вернуть заказчикам.

"Дорогие друзья, из-за эпидемии товар не может быть доставлен. Пожалуйста, отмените ваш заказ. Мы вернем денежные средства как можно скорее", - говорится в сообщении.

Напомним, что опасный для жизни коронавирус охватил всю территорию Китая - на днях случаи заболевания зарегистрировали даже в Тибете. На материковом Китае уже зафиксировано 7771 случай заболевания атипичной пневмонией. О 10 случаев заболевания сообщили в Гонконге, еще 7 зафиксировали в Макао, на Тайване известно о 8 инфицированных жителей. 170 больных спасти не удалось.

Как сообщал "Апостроф" ранее, в Ухане (Китай), где зарегистрирована вспышка смертельного коронавируса, продолжается строительство инфекционной больницы.

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