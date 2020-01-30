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Работают и днем, и ночью: появились новые впечатляющие кадры строительства больницы в Китае

четверг, 30 января 2020, 10:36
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В Ухане (Китай), где зарегистрирована вспышка смертельного коронавируса, продолжается строительство инфекционной больницы.

Об этом сообщает пользователь Рустем Адагамов на Facebook-странице.

По плану медицинское учреждение должны закончить 3 февраля. Как видно на кадрах, основные работы практически выполнены.

"На утро 30 января: 7783 зараженных (материковый Китай: 7678), 170 умерших, 133 выздоровевших. Смертность составляет 3% (обычный грипп - менее 0,01%, SARS - 10%)", - написали в сети.

Как сообщал "Апостроф", опасный для жизни коронавирус охватил всю территорию Китая - на днях случаи заболевания зарегистрировали даже в Тибете.

Напомним, китайцы пытаются покинуть зону заражения опасным коронавирусом.

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