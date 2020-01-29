Китайский дракон-убийца: десять важных фактов о смертельном коронавирусе

Вспышка китайского коронавируса 2019-nCoV стала одной из главных опасностей в начале года, ведь от пневмонии, которую он вызывает, умерло более 80 человек. Очаг эпидемии возник в китайском городе Ухань и стал распространяться по миру. Случаи пневмонии были зафиксированы в странах Азии, США и даже в Европе. В СМИ появлялись сообщения, что китайский коронавирус даже добрался до Украины, но эпидемиологи поспешили успокоить: в нашей стране этого вируса нет. Между тем, эта тема стала обрастать множеством мифов, страхов и рекомендаций о том, как себя обезопасить и не заразиться. "Апостроф" решил разобраться, так ли опасен новый вирус, как об этом пишут в СМИ.

1. Что такое вообще коронавирус?

Упрощенно - это вирус, который вызывает тяжелую форму пневмонии. Но такие типы вирусов не устойчивы во внешней среде: при высыхании, воздействии солнечного света (ультрафиолета) либо действии незначительных дезинфицирующих средств, они перестают представлять опасность.

2. Как им можно заразиться?

Так же, как и при большинстве вирусных инфекций дыхательных путей: человеку нужно находиться в зоне дыхания зараженного человека. В то же время, вторичных очагов заражения в Европе (от человека к человеку) пока не зафиксировано.

3. Можно ли заразиться от посылок из Китая?

Коронавирус неустойчив во внешней среде, соответственно он не стоек к высыханию. Поэтому в теории, посылки не представляют никакой опасности. Однако сейчас мир имеет дело с неизвестным штаммом коронавируса, поэтому эпидемиологи не могут дать однозначного ответа на вопрос как быстро китайский коронавирус теряет свои свойства. Но в то же время, компания AliExpress – платформа, через которую украинцы в основном и заказывают посылки из Китая, заявила, что проводит санитарную обработку всех своих посылок из Уханя, а семейство коронавирусов неустойчиво к воздействию спиртосодержащих или хлорсодержащих дезинфицирующих средств.

4. Если человек уже перенес другие виды коронавирусной инфекции, у него может сформироваться иммунитет к китайскому коронавирусу?

Вероятнее всего, такого иммунитета не будет. Например, люди болеют каждый год разными штаммами гриппа, даже если ранее уже болели гриппом. На данный момент эпидемиологи еще мало изучили китайский коронавирус и о перекрестном иммунитете ничего не известно.

5. Способны ли украинские медики диагностировать китайский коронавирус и понять, что он попал в страну?

Постановка диагностики вируса на поток и его стандартизация длительный процесс. Создание тест-системы, которую можно массового применять в медицинских учреждениях – работа нескольких месяцев. Пока таких тест-систем для определения китайского коронавируса нет, поэтому на данный момент диагностика происходит методом исключения: инфекционисты делают анализы на все известные респираторные вирусы, и, если находят какой-то ранее не известный, сопоставляют с клинической картиной и ставят диагноз.

Это же подтверждал и замминистра здравоохранения Дмитрий Коваль.

"Несмотря на то, что геном уже расшифрован, средств специфической диагностики в мире не существует. Поэтому, соответственно диагностика происходит путем исключения: сначала диагностируется на грипп, если нет подтверждения, диагностируют на коронавирус, который присутствует в Украине (имеются в виду уже известные в нашей стране разновидности, - "Апостроф")", - отмечал Коваль.

6. Минздрав рекомендовал чаще мыть руки, дезинфицировать их, тщательно обрабатывать продукты перед едой, избегать контакта с дикими и домашними животными. Это поможет?

Во-первых, мыть и дезинфицировать руки, в любом случае, нужно всегда, но это не стопроцентная защита. Во-вторых, в сети звучала информация, позже подтвержденная властями Китая, что источником распространения вируса стал рынок морепродуктов в Китае, где, в том числе, реализовывали диких животных и готовили из них блюда. Однако в Украине этих животных просто нет, а значит опасность заражения китайским коронавирусом от украинских хрюшек и кур сводится к минимуму.

7. Спасет ли маска от коронавируса?

Вряд ли. Аптечная одноразовая маска предназначена для кратковременной защиты медработника от инфицированного пациента и не дает надежной защиты. Более того, на улице маска лишена смысла, так как на открытом воздухе инфекции дыхательных путей не передаются: на улице идет активное движение воздушных масс и аэрозоль вирусной инфекции уходит из зоны дыхания человека. Инфекции дыхательных путей передаются в закрытых помещениях с током воздуха менее 0,2 метра в секунду.

8. В столичном аэропорту Борисполь ввели температурный скрининг тела. Премьер-министр Алексей Гончарук говорит о том, что это позволит вовремя выявить случаи заболевания коронавирусом и не допустить эпидемии в Украине. Это поможет?

Такие меры были бы успешны, например, для того, чтобы остановить грипп, с очень коротким инкубационный период. В случае с коронавирусом инкубационный период до двух недель. Более того, заболевший коронавирусом заразен и в инкубационном периоде. А в инкубационный период температуры у носителя вируса нет. Поэтому, с одной стороны, температурный скрининг поможет выявить носителей вируса на поздних стадиях, но на ранних стадиях заболевания, в инкубационный период, такие меры не помогут.

9. А что нужно делать?

Проводить типичные эпидемиологические мероприятия: карантин, ограничение транспортного сообщения, разобщение больших групп людей. Но, с одной стороны, делать это сейчас – провоцировать панику среди населения, с другой стороны, если вирус все же попадет в Украину и выяснится, что он передается от европейца к европейцу, то прерывать авиационное сообщение с Китаем и объявлять карантин будет поздно.

10. Что будет, если коронавирус все же попадет в Украину?

В этом случае, эпидемиологи прогнозируют, что украинская система здравоохранения может и не справиться с таким серьезным вызовом. Например, если носителя с подозрением на заражение вирусом распознают еще в самолете, его нужно поместить в специальный изоляционный бокс. Но не только его, а еще и всех пассажиров рейса вместе с экипажем, которые с ним контактировали. Где их содержать? Обычная инфекционная больница для этого не подойдет, ведь пассажиры могут оказаться совершенно здоровы, а потенциальный носитель просто испытывал недомогание, не связанное с коронавирусом. Не зря ведь в Ухане в рекордно короткие сроки построили специальный госпиталь для таких больных.

Но если носитель вируса, прекрасно себя чувствуя, сойдет с самолета, приедет домой, через неделю почувствует себя плохо, обратится к медикам и выяснится, что у него китайский коронавирус, кто будет искать пассажиров, которые летели вместе с ним, чтобы их изолировать? Система участковых врачей отменена, семейный врач никуда ходить не обязан, а санэпидемслужба в 2017 году ликвидирована. Но, может, Украину пронесет?