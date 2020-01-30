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Что нужно для выхода на пенсию в 2020 году: главные требования для украинцев

четверг, 30 января 2020, 09:09
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В 2020 году для того, чтобы получить пенсию по возрасту, украинцам придется выполнить ряд условий.

Об этом сообщает "Апостроф" со ссылкой на Delta Finance.

Сейчас получать пенсию по возрасту можно при соблюдении двух условий: нужно иметь необходимый страховой стаж и достичь возраста в 60 лет. За три месяца до того, как человеку исполнится 60, он должен обратиться в ПФУ и предоставить все необходимые документы. После этого сможет получать пенсию со следующего дня после своего 60-летия. Правда, для этого надо иметь 26 лет страхового стажа (то есть, за это время отчислять определенную часть средств от своих доходов в ПФУ).

Если человек имеет от 16 до 26 лет страхового стажа, то может уйти на пенсию после 63 лет. Страховой стаж от 15 до 16 лет означает, что человек будет работать до 65 лет.

Изменения коснулись и тех законов, которые гарантируют человеку право на льготную пенсию. Педагоги могут уйти на пенсию после того, как будут иметь обязательный стаж в 30 лет. Работники сферы образования и здравоохранения при наличии спецстажа и по достижении 55 лет имеют право на пенсию. Для участников боевых действий пенсионный возраст наступает с 50 лет при 20 годах стажа (для женщин) и с 55 лет при 25 годах стажа (для мужчин).

Независимо от последнего места работы, в льготном возрасте смогут выйти на пенсию: рабочие, занятые на подземных работах полный рабочий день, рабочие с полным рабочим днем на других производствах с вредными условиями труда, трактористы-машинисты, операторы машинного доения, работницы текстильного производства, многодетные матери, водители городского пассажирского транспорта.

Напомним, что для того, чтобы получить пенсию по возрасту, в ПФУ нужно подать заявление, ксерокопию и оригинал паспорта, документ о месте регистрации, свидетельства о рождении детей, копию и оригинал свидетельства о браке, номер счета в банке, ксерокопию и оригинал трудовой книжки, индивидуальный номер налогоплательщика, военный билет, диплом, справку о заработной плате за 5 лет.

Как сообщал "Апостроф" ранее, накопительная пенсионная система в том виде, в котором ее сейчас предлагают украинцам, не гарантирует сохранения накоплений, предназначенных для выплаты пенсий.




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