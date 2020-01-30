Лукашенко купил для сына роскошный самолет: всплыли фото и громкие детали

Президент Беларуси Александр Лукашенко купил своему старшему сыну Виктору личный самолет.

Об этом сообщают в Telegram-канале NEXTA.

Стоимость воздушного судна составляет более 60 млн долларов. Бизнес-джет Gulfstream G550 с бортовым номером EW-001PJ похож на аппарат для первых лиц страны.

"Это же подтверждает и ливрея самолета, выполненная в цветах государственного флага. Стоимость джета по каталогу составляет 61 500 000 долларов. И это без учета заказной внутренней отделки и оборудования, которое почти наверняка присутствует на правительственной "птичке". К слову, дальность полета данной модели составляет 12 500 километров (это как до Дубая и обратно)", - написали в сети.

По данным источников в Национальном аэропорту "Минск", новый самолет впервые прибыл в Минск еще во второй половине сентября. Сделка по покупке при этом проходила через частную австрийскую компанию, которая приобрела данный борт и перегнала его в Минск.

Известно, что самолет уже совершил первый рейс в Варшаву (Польша). Также, по некоторой информации, судном может пользоваться семья Лукашенко.

В Telegram-канале "Незыгарь" пишут, что самолет с отделкой по спецзаказу обошелся в сумму 102 млн долларов.

Как сообщал "Апостроф", президент Беларуси Александр Лукашенко на встрече со школьниками в Минске похвастался подарком от генерального директора компании Tesla Илона Маска.