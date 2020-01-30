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Подожженная отцом 16-летняя девушка из Черновцов сделала неожиданное признание: видео

четверг, 30 января 2020, 19:04
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16-летняя Аня из Черновцов, которую отец облил бензином и поджег, когда она вмешалась в его спор с женой, призналась, что не желает пожизненного заключения для своего обидчика и не держит на него зла.

Об этом обожженная девушка рассказала в эфире программы "Говорит Украина".

По словам дочери, для ее отца справедливым и достаточным будет наказание в вилде лишения свободы на 15-20 лет. Она призналась, что не хотела бы, чтобы папа полностью исчезал из ее жизни.

"Хочется его увидеть, спросить, как у него дела и все ли хорошо. Не хочется, чтобы папа сидел пожизненно. Это слишком. Я на него обиды не держу, все же он мой папа", – вскоре призналась девушка.

В то же время длительное тюремное заключение считает необходимым и говорит, что не чувствует по этому поводу жалости. По ее словам. Отец тоже не чувствовал жалости к ней, когда поджигал.

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Как ранее сообщал "Апостроф", в Одессе состоялось судебное заседание по делу об убийстве 11-летней Даши Лукьяненко.

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