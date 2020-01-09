Убийство Даши Лукьяненко под Одессой: суд принял жесткое решение по подозреваемому

В четверг, 9 января, в Раздельнянском райсуде Одессы состоялось заседание по делу об убийстве Даши Лукьяненко, коллегия приняла решение оставить подозреваемого Николая Тарасова в общей камере следственного изолятора.

Об этом сообщают местные СМИ.

Ранее и.о. начальника Одесского следственного изолятора призвал суд перевести обвиняемого в одиночную камеру, чтобы обеспечить его безопасность.

Также в ходе заседания родственники убитой девочки подали гражданский иск по поводу возмещения материального ущерба, защитник отметил, что деньги будут переведены на благотворительность. Заседание об этом запланировано на 27 января.

Как сообщал "Апостроф", 11 декабря суд продлил арест подозреваемому в убийстве 11-летней Даши Лукьяненко под Одессой 22-летнему Николаю Тарасову до 8 февраля.

13 июня в Ивановке Одесской области пропала 11-летняя школьница Даша Лукьяненко - девочка пошла на занятия в танцевальный кружок, но домой не вернулись. Ее родители обратились в полицию, началась спецоперация по поиску школьницы.

19 июня тело девочки обнаружилив выгребной яме в одном из домовладений Ивановки. Вскоре по подозрению в убийстве иизнасиловании Даши Лукьяненкозадержали местного жителя, 22-летнего Николая Тарасова. Мужчина сознался в преступлении. По словам подозреваемого, он затащил девочку в дом, задушил ее, после чего раздел и бросил тело в выгребную яму.

21 июня Киевский районный суд Одессыизбрал меру пресечения Николаю Тарасову - подозреваемый был взят под стражу без права на залог. Его подозревают по четырем статьям Уголовного кодекса Украины - "похищение", "покушение на изнасилование несовершеннолетнего", "убийство несовершеннолетнего, сопряженное с изнасилованием" и "надругательство над телом".

Жители Ивановки угрожают семье убийцы Даши Лукьяненко и даже хотели сжечь ее живьем. Мать Тарасова призналась, что они решили покинуть город, но до окончания следствия не могут этого сделать.