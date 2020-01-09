RU  UA  EN

четверг, 9 января
НБУ:USD
  • НБУ:USD
  • НБУ:EUR
23.85
Меню
Политика

Лига Европы 2019/20: все новости, результаты, видео

Новости

9 января

19:00
Готовим стол на Щедрий вечер: 7 блюд, без которых Старый Новый год не встречают
18:59
В США назвали основную версию катастрофы украинского самолета в Иране
18:45
В сети обсуждают новый имидж Джастина Трюдо: канадский премьер отрастил бороду
18:38
Убийство Даши Лукьяненко под Одессой: суд принял жесткое решение по подозреваемому
18:22
В Киеве на благотворительном концерте соберут средства на восстановление дома Николая Леонтовича
17:55
Певица Алена Винницкая рассказала, что пошатнуло ее брак спустя 26 лет
17:36
Внукам Элвиса Пресли запретили праздновать 85-й день рождения покойного певца
17:23
Эксперт рассказал о возвращении в ГАСИ чиновников времен Януковича
16:41
Пришла ясность: в ЕС дали четкий прогноз по судьбе Brexit
16:33
Меган Маркл и принц Гарри собрались жить в Северной Америке: куда они переедут
16:24
Нацсовет проверит канал Порошенко из-за оскорблений Зеленского: видео
15:55
На двигателях нет следов пожара: в Украине обнародовали первые итоги расследования авиакатастрофы в Иране
Все новости

Новости партнеров

Загрузка...

Убийство Даши Лукьяненко под Одессой: суд принял жесткое решение по подозреваемому

четверг, 09 января 2020, 18:38
переглянути новину українською
Обвиняемый в убийстве Даши Лукьяненко останется в общей камере Фото: Скриншот

В четверг, 9 января, в Раздельнянском райсуде Одессы состоялось заседание по делу об убийстве Даши Лукьяненко, коллегия приняла решение оставить подозреваемого Николая Тарасова в общей камере следственного изолятора.

Об этом сообщают местные СМИ.

Ранее и.о. начальника Одесского следственного изолятора призвал суд перевести обвиняемого в одиночную камеру, чтобы обеспечить его безопасность.

Также в ходе заседания родственники убитой девочки подали гражданский иск по поводу возмещения материального ущерба, защитник отметил, что деньги будут переведены на благотворительность. Заседание об этом запланировано на 27 января.

Как сообщал "Апостроф", 11 декабря суд продлил арест подозреваемому в убийстве 11-летней Даши Лукьяненко под Одессой 22-летнему Николаю Тарасову до 8 февраля.

13 июня в Ивановке Одесской области пропала 11-летняя школьница Даша Лукьяненко - девочка пошла на занятия в танцевальный кружок, но домой не вернулись. Ее родители обратились в полицию, началась спецоперация по поиску школьницы.

19 июня тело девочки обнаружилив выгребной яме в одном из домовладений Ивановки. Вскоре по подозрению в убийстве иизнасиловании Даши Лукьяненкозадержали местного жителя, 22-летнего Николая Тарасова. Мужчина сознался в преступлении. По словам подозреваемого, он затащил девочку в дом, задушил ее, после чего раздел и бросил тело в выгребную яму.

21 июня Киевский районный суд Одессыизбрал меру пресечения Николаю Тарасову - подозреваемый был взят под стражу без права на залог. Его подозревают по четырем статьям Уголовного кодекса Украины - "похищение", "покушение на изнасилование несовершеннолетнего", "убийство несовершеннолетнего, сопряженное с изнасилованием" и "надругательство над телом".

Жители Ивановки угрожают семье убийцы Даши Лукьяненко и даже хотели сжечь ее живьем. Мать Тарасова призналась, что они решили покинуть город, но до окончания следствия не могут этого сделать.

загрузка...

Фотовзгляд

Все галереи
В Киеве прошел марш в честь Степана Бандеры
загрузка...

Новости партнеров

‡авантаженнЯ...

Читайте также

Все было печально: как с Зеленским и Богданом открывали Анти­кор­рупционный суд

Не бог и не царь: что не так со скандальным видео с одесским судьей Запорожаном

Реформа, так реформа: все о проблемах судебной системы

Судей на мыло: почему в Украине "зависла" судебная реформа

Реализуется при участии и с использованием ресурсов Международного центра перспективных исследований
подняться наверх
Политика
Бизнес
Экономика
Общество
Спорт
Мир
Апостроф TV
Лайм

© 2014 - 2020 Апостроф. Все права защищены. Републикация материалов и фотографий, являющихся собственностью «Апостроф», возможна только при условии прямой ссылки на сайт. Для интернет-изданий обязательным является размещение прямой, открытой для поисковых систем, ссылки не ниже второго абзаца на конкретную новость или статью на веб-сайт apostrophe.ua. AD, Новости компаний – материалы, которые отмечены этим знаком, размещены на правах рекламы. За содержание рекламы ответственность несут рекламодатели.

Разработка сайта: