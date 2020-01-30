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В Харькове произошла перестрелка, прогремел взрыв: первые подробности

четверг, 30 января 2020, 14:59
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На окраине города Харькова, рядом с Областным домом ребенка, около полутора десятков неизвестных устроили стрельбу. Очевидцы слышали взрыв гранаты.

Об этом инциденте сообщили в Telegram-канале "Харьков 1654".

Как сказано в сообщении, на месте происшествия видны осколки от гранаты и гильзы от огнестрельного оружия.

Очевидцы утверждают, что участниками "терки", которая завершилась стрельбой, было около 15 человек. Кроме пистолетных выстрелов, был слышен взрыв от гранаты.

По словам очевидцев, с места происшествия уехал автомобиль Мерседес белого цвета, старой модели, в салоне может находится пострадавший.

По Харькову и Харьковской области введен план-перехват.

Как ранее сообщал "Апостроф", 25 октября на парковке возле супермаркета в Харькове произошла стрельба - из огнестрельного оружия стреляли в заместителя главы "Оплота" Георгия Исакова.

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