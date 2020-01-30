В Кабмине анонсировали прорыв с вопросом "евроблях": что ждет владельцев

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четверг, 30 января 2020, 13:16
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В Кабинете министров вынесли на рассмотрение законопроект, после принятия которого в Украине должна снизиться стоимость растаможки бывших в употреблении автомобилей.

Об этом сообщает канал Auto 24 в Telegram.

Так, проектом предлагается отменить коэффициент возраста авто при подсчете таможенных платежей. Считается, что именно он существенно усложняет растаможку, повышая ее стоимость. В частности, авто, за растаможку которого в Европе нужно будет заплатить 2,5 тысяч евро, в Украине будет стоить 4,1 тысячу евро.

Согласно информации администраторов, в случае, если этот проект (№2342) примут, то в Украине растаможка авто подешевеет в несколько раз. В частности, стоимость регистрации авто, которая достигала 4 тысяч евро, снизится до 975 евро.

Также проект предусматривает 180 дней для легализации автомобилей лицам, которые ранее нелегально ввезли в Украину такой транспорт.

Как сообщал "Апостроф", ранее в управлении полиции сообщили, что у украинских правоохранителей пока не было приказов останавливать и штрафовать водителей на автомобилях на иностранной регистрации.

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