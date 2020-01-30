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В сеть слили аудио разговора сотрудника СБУ с фигурантом дела Шеремета: реакция МВД и адвоката

четверг, 30 января 2020, 18:10
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В сети появилась аудиозапись разговора, в котором участвуют якобы подозреваемый в покушении на бизнесмена из Ивано-Франковска Владислав Грищенко (позывной "Буча") и действующий сотрудник СБУ Андрей Омельченко.

Запись была опубликована на Youtube канале Андрея Портнова, экс-заместителя главы Администрации президента при Викторе Януковиче.

В ходе разговора обсуждается не только дело покушения на бизнесмена из Ивано-Франковской области, но и обстоятельства дела убийства журналиста Павла Шеремета, фигурантом которого также является Владислав Грищенко. Обсуждают смерть Ивана Вакуленко, который совершил самоубийство перед допросом по делу Шеремета, Омельченко якобы дает инструкции Грищенко "не поддаваться и ничего не говорить следствию".

Представитель МВД Артем Шевченко в комментарии изданию "Hromadske" отметил, что следствие проверяет все возможные связи.

В свою очередь, адвокат Грищенко Виталий Ковальчук заявил, что не успел обсудить со своим подзащитным данное видео, но не исключает, что они знакомы с Андреем Омельченко. Также адвокат заявил, что будет ходатайствовать об исключении данного видео из материалов дела, или о подтверждении факта его наличия у них. Также он планирует подать заявление о преступлении — разглашении материалов досудебного следствия и просить допросить Портнова в качестве свидетеля по этому делу.

Ранее адвокат утверждал, что в 2016 году Грищенко находился под контролем МВД, так как участвовал в разоблачении заказного убийства фермера из Днепропетровской области Владимира Зоренко.

Сам Портнов в видео отметил, что получил видео якобы от третьих лиц и надеется, что вскоре данного работника СБУ задержат.

Как ранее сообщал "Апостроф", известный в Украине пранкер по прозвищу "Джокер" пообщался с министром по вопросам ветеранов АТО Оксаной Колядой по делу об убийстве Павла Шеремета.

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