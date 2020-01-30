В Украине проведут масштабную проверку выплат: кто рискует остаться без пенсии

В Украине запланирована масштабная проверка выплат, в том числе и пенсионерам. Как говорят юристы, по закону выплаты могут быть приостановлены, если будет соответствующее решение.

Как сообщает "Апостроф", в комментарии "Обозревателю" юрист Александр Плахотник уточнил, что выплаты может остановить как решение суда, так и местное подразделение Пенсионного фонда.

Так, пенсию могут отменить из-за того, что она назначена на основании документов, содержащих недостоверные сведения. Это можно легко проверить в ходе верификации.

"В случае выявления недостоверных данных в документах и сведениях, на основании которых было установлено и/или осуществляется выплата пенсии, решением территориального органа Пенсионного фонда Украины размер и основания для выплаты пенсии пересматриваются в соответствии с законом без учета таких данных", – говорится в законе.

Также пенсия не будет начисляться тем пенсионерам, которые на длительный срок уезжают за границу. Речь идет о том отрезке времени, который они будут отсутствовать на территории страны.

Кроме того, пенсия будет приостановлена в случае смерти пенсионера и в случае неполучения назначенной пенсии в течение 6 месяцев подряд.

"Возобновление выплаты пенсии осуществляется по решению территориального органа Пенсионного фонда в течение 10 дней после выяснения обстоятельств и наличия условий для возобновления ее выплаты", – говорится в документе.

Напомним, что в Украине большинство пенсионеров (38,8%) получают выплаты в размере от 1501 грн до 2000 грн.