RU  UA  EN

четверг, 30 января
НБУ:USD
  • НБУ:USD
  • НБУ:EUR
24.70
Меню
Общество

Лига Европы 2019/20: все новости, результаты, видео

Новости

30 января

18:00
Певица Сиара объявила о третьей беременности, показав внушительных размеров живот: фото
17:52
В Киеве пройдет Ukrainian Fashion Week сезона осень-зима 2020-2021
17:33
Тысячи пассажиров заблокировали на лайнере в Италии из-за угрозы коронавируса: фото и видео
17:33
Россия разбомбила в Сирии жилые районы, много жертв: фото и видео
17:31
В сети нашли двойника Меган Маркл, и она готова стать заменой герцогини: фото
17:16
Женская обида и злость: Владимир Остапчук эмоционально отреагировал на слова жены о разводе
16:55
На 80 году жизни умерла актриса комедии "Операция "Ы" и другие приключения Шурика"
16:01
Жена Джастина Бибера рассказала о редкой генетической мутации, повлиявшей на ее руки
15:58
Дрожали высотки, началась паника: опубликованы видео самого мощного землетрясения в 2020 году
14:40
Жена Владимира Остапчука пожаловалась на финансовые трудности после разрыва с телеведущим
14:26
Смерть Коби Брайанта предсказали в мультфильме - теперь шутка уже не кажется забавной
14:07
Супермодель Эмили Ратаковски в нижнем белье снялась в дерзкой фотосессии: фанаты жалуются на фотошоп
Все новости

Новости партнеров

Загрузка...

В Украине проведут масштабную проверку выплат: кто рискует остаться без пенсии

четверг, 30 января 2020, 15:45
переглянути новину українською

В Украине запланирована масштабная проверка выплат, в том числе и пенсионерам. Как говорят юристы, по закону выплаты могут быть приостановлены, если будет соответствующее решение.

Как сообщает "Апостроф", в комментарии "Обозревателю" юрист Александр Плахотник уточнил, что выплаты может остановить как решение суда, так и местное подразделение Пенсионного фонда.

Так, пенсию могут отменить из-за того, что она назначена на основании документов, содержащих недостоверные сведения. Это можно легко проверить в ходе верификации.

"В случае выявления недостоверных данных в документах и сведениях, на основании которых было установлено и/или осуществляется выплата пенсии, решением территориального органа Пенсионного фонда Украины размер и основания для выплаты пенсии пересматриваются в соответствии с законом без учета таких данных", – говорится в законе.

Также пенсия не будет начисляться тем пенсионерам, которые на длительный срок уезжают за границу. Речь идет о том отрезке времени, который они будут отсутствовать на территории страны.

Кроме того, пенсия будет приостановлена в случае смерти пенсионера и в случае неполучения назначенной пенсии в течение 6 месяцев подряд.

"Возобновление выплаты пенсии осуществляется по решению территориального органа Пенсионного фонда в течение 10 дней после выяснения обстоятельств и наличия условий для возобновления ее выплаты", – говорится в документе.

Напомним, что в Украине большинство пенсионеров (38,8%) получают выплаты в размере от 1501 грн до 2000 грн.

загрузка...

Фотовзгляд

Все галереи
Бой за Киев. Яркие фото реконструкции Январского восстания
загрузка...

Новости партнеров

‡авантаженнЯ...

Читайте также

СМИ: как букмекерский магнат Швиндлерман Украину покупает

Гаси свет в ГАСИ: что происходит в главном госоргане по архитектуре и строительству

Китайский дракон-убийца: десять важных фактов о смертельном коронавирусе

Бизнес на заложниках: как устроен "рынок" торговли пленными в ОРДЛО

Реализуется при участии и с использованием ресурсов Международного центра перспективных исследований
подняться наверх
Политика
Бизнес
Экономика
Общество
Спорт
Мир
Апостроф TV
Лайм

© 2014 - 2020 Апостроф. Все права защищены. Републикация материалов и фотографий, являющихся собственностью «Апостроф», возможна только при условии прямой ссылки на сайт. Для интернет-изданий обязательным является размещение прямой, открытой для поисковых систем, ссылки не ниже второго абзаца на конкретную новость или статью на веб-сайт apostrophe.ua. AD, Новости компаний – материалы, которые отмечены этим знаком, размещены на правах рекламы. За содержание рекламы ответственность несут рекламодатели.

Разработка сайта: