В Украине разгорелся громкий скандал из-за наказания военного за критику Зеленского: документ

В Вооруженных силах Украины объявили строгий выговор майору из отдела информационного противодействия оперативного управления штаба Командования Сухопутных войск из-за его сообщения в сети с критикой президента и верховного главнокомандующего ВСУ Владимира Зеленского.

Об этом сообщает "Апостроф" со ссылкой на "Еспресо".

Так, по словам журналистов, публикация майора о президенте с негативной окраской была замечена в Командовании Сухопутных войск, и вскоре было начато служебное расследование. Позже стало известно о выговоре, также в сети было опубликовано фото соответствующего приказа с подписью командующего Сухопутных войск Украины Александра Сирского.

"Вследствие низкого уровня воинской дисциплины и ненадлежащего соблюдения требований уставов Вооруженных Сил Украины офицер ... опубликовал на своей странице в Facebook сообщение негативного характера в адрес президента Украины Владимира Зеленского, в котором выразил недовольство результатами работы президента на занимаемой должности с призывом оставить занимаемую должность", - говорится в приказе.

В сети информация о выговоре вызвала резкую критику, такие меры пользователи соцсетей назвали "репрессиями".

Как сообщал "Апостроф", ранее военный эксперт заявлял, что после договоренностей президентов Украины Зеленского и РФ Путина попытка нового разведения сил в районе "Гнутово" на мариупольском направлении несет в себе потенциальную угрозу наступления противника на очередной украинский город.