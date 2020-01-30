RU  UA  EN

четверг, 30 января
НБУ:USD
  • НБУ:USD
  • НБУ:EUR
24.75
Меню
Общество

Лига Европы 2019/20: все новости, результаты, видео

Новости

30 января

14:49
Вода со вкусом помета: под Днепром разгорелся скандал из-за постройки биогазовой установки
14:48
Во Львове попытка сделать селфи обернулась для парня страшной смертью
14:40
Жена Владимира Остапчука пожаловалась на финансовые трудности после разрыва с телеведущим
14:34
В Украину прибыл первый самолет с туристами из Китая, которых эвакуировали из-за коронавируса: видео
14:31
Как на Марсе: жуткое состояние украинских дорог показали на видео
14:26
Смерть Коби Брайанта предсказали в мультфильме - теперь шутка уже не кажется забавной
14:08
В Украине немного потеплеет, но: синоптик заинтриговала прогнозом
14:07
Супермодель Эмили Ратаковски в нижнем белье снялась в дерзкой фотосессии: фанаты жалуются на фотошоп
13:59
В Запорожье известному волонтеру сожгли авто, видео
13:36
В Украине разгорелся громкий скандал из-за наказания военного за критику Зеленского: документ
13:32
Думал, что на танке: сеть взорвало забавное видео приключений "Запорожца" под Киевом
13:25
Думаю о смерти: Оззи Осборн рассказал о состоянии после диагностики болезни Паркинсона
Все новости

Новости партнеров

Загрузка...

В Украине разгорелся громкий скандал из-за наказания военного за критику Зеленского: документ

четверг, 30 января 2020, 13:36
переглянути новину українською

В Вооруженных силах Украины объявили строгий выговор майору из отдела информационного противодействия оперативного управления штаба Командования Сухопутных войск из-за его сообщения в сети с критикой президента и верховного главнокомандующего ВСУ Владимира Зеленского.

Об этом сообщает "Апостроф" со ссылкой на "Еспресо".

Так, по словам журналистов, публикация майора о президенте с негативной окраской была замечена в Командовании Сухопутных войск, и вскоре было начато служебное расследование. Позже стало известно о выговоре, также в сети было опубликовано фото соответствующего приказа с подписью командующего Сухопутных войск Украины Александра Сирского.

"Вследствие низкого уровня воинской дисциплины и ненадлежащего соблюдения требований уставов Вооруженных Сил Украины офицер ... опубликовал на своей странице в Facebook сообщение негативного характера в адрес президента Украины Владимира Зеленского, в котором выразил недовольство результатами работы президента на занимаемой должности с призывом оставить занимаемую должность", - говорится в приказе.

В сети информация о выговоре вызвала резкую критику, такие меры пользователи соцсетей назвали "репрессиями".

Как сообщал "Апостроф", ранее военный эксперт заявлял, что после договоренностей президентов Украины Зеленского и РФ Путина попытка нового разведения сил в районе "Гнутово" на мариупольском направлении несет в себе потенциальную угрозу наступления противника на очередной украинский город.

загрузка...

Фотовзгляд

Все галереи
Бой за Киев. Яркие фото реконструкции Январского восстания
загрузка...

Новости партнеров

‡авантаженнЯ...

Читайте также

СМИ: как букмекерский магнат Швиндлерман Украину покупает

Гаси свет в ГАСИ: что происходит в главном госоргане по архитектуре и строительству

Китайский дракон-убийца: десять важных фактов о смертельном коронавирусе

Бизнес на заложниках: как устроен "рынок" торговли пленными в ОРДЛО

Реализуется при участии и с использованием ресурсов Международного центра перспективных исследований
подняться наверх
Политика
Бизнес
Экономика
Общество
Спорт
Мир
Апостроф TV
Лайм

© 2014 - 2020 Апостроф. Все права защищены. Републикация материалов и фотографий, являющихся собственностью «Апостроф», возможна только при условии прямой ссылки на сайт. Для интернет-изданий обязательным является размещение прямой, открытой для поисковых систем, ссылки не ниже второго абзаца на конкретную новость или статью на веб-сайт apostrophe.ua. AD, Новости компаний – материалы, которые отмечены этим знаком, размещены на правах рекламы. За содержание рекламы ответственность несут рекламодатели.

Разработка сайта: