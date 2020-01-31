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Будущее наступило: в Tesla показали, что видит автопилот, видео

пятница, 31 января 2020, 16:58
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Автопилот Tesla способен распознавать предметы, пешеходов и другие машины на дороге и проектировать направление своего движения так, чтобы не столкнуться с препятствиями.

Об этом сообщили в компании-разработчике авто.

Компьютер в режиме реального времени распознает цели на дороге, машины, их направление, размер, отличает предметы от людей. Все это происходит быстро и машина с точностью оценивает происходящее.

В Tesla даже показали на видео, что происходит на экране автомобиля, когда включен режим автопилота. Пользователи сети назвали происходящее "началом программного обеспечения Терминатора".


Как писал "Апостроф" ранее, в сети появилось видео из салона электрокара Tesla Cybertruck. Как видно на кадрах, на приборной панели авто засветился совершенно новый интерфейс информационно-развлекательной системы. Также, как стало известно ранее, производитель электромобилей Tesla договорился с властью немецкой земли Бранденбург о покупке земельного участка для строительства первого для компании завода в Европе.

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