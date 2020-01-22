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Как выглядит Tesla Cybertruck внутри: опубликовано интересное видео

среда, 22 января 2020, 16:23
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В сети появилось видео из салона электрокара Tesla Cybertruck.

Ролик опубликовали на YouTube-канале Hamid Shojaee.

Как видно на кадрах, на приборной панели авто засветился совершенно новый интерфейс информационно-развлекательной системы. В частности, обновленное программное обеспечение получило новые шрифт и иконки, а еще различные кнопки меню, которые теперь переместились к левой стенке дисплея, поближе к водителю.

На видео также заметно, что в электрокаре вместо зеркала заднего вида в салоне установлен дисплей, на который передается изображение с камеры.

Среди других достопримечательностей Cybertruck: необычный руль со "срезанными" верхней и нижней частью и полузеркальный стеклянная крыша в салоне.

Отмечают, что старт производства пикапа Tesla не ожидается в ближайшее время. Вполне вероятно, что интерфейс Cybertruck может вскоре появиться в электрокарах марки, которые уже в продаже, или вообще прийти на все авто после очередных обновлений.

Как сообщал "Апостроф", в Нидерландах компания Squad Mobility разработала прототип автомобиля на солнечных батареях.

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