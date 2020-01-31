Требуют деньги за воздух: сети взорвала история украинца с платежкой за газ

Украинцев удивила платежка за доставку газа, которым в доме даже не пользовались.

Об этом сообщает пользователь сети Вадим Когут на Facebook-странице.

Житель Винницкой области рассказал, что ему пришла квитанция на оплату, где указана странная сумма. По его словам, в новый дом был проведен газ в 2018 году. Однако пока в нем никто не живет, потому и газом не пользуются. Но уже в 2020 он получил платежку, где указано 385 гривен к оплате за транспортирование газа.

Также в платежке написано, что за доставку газа в год требуется оплатить 4630,6 гривен за дом, где никто им не пользуется и не проживает.

К слову, Вадим отметил, что оплату за доставку газа пока не принимают в газовой компании, а также в украинских банках. Потому мужчина даже не знает, как разобраться в данной ситуации.

Отметим, что видео было опубликовано 30 января, и за это время (на момент публикации) набрало 11 тысяч просмотров и 4,1 тысячи комментариев.