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Требуют деньги за воздух: сети взорвала история украинца с платежкой за газ

пятница, 31 января 2020, 07:34
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Украинцев удивила платежка за доставку газа, которым в доме даже не пользовались.
Об этом сообщает пользователь сети Вадим Когут на Facebook-странице.
Житель Винницкой области рассказал, что ему пришла квитанция на оплату, где указана странная сумма. По его словам, в новый дом был проведен газ в 2018 году. Однако пока в нем никто не живет, потому и газом не пользуются. Но уже в 2020 он получил платежку, где указано 385 гривен к оплате за транспортирование газа.
Также в платежке написано, что за доставку газа в год требуется оплатить 4630,6 гривен за дом, где никто им не пользуется и не проживает.
Напомним, по новым правилам квитанции разделяют на две. В одной указана стоимость за газ как товар, а во второй - за его доставку.
К слову, Вадим отметил, что оплату за доставку газа пока не принимают в газовой компании, а также в украинских банках. Потому мужчина даже не знает, как разобраться в данной ситуации.
Отметим, что видео было опубликовано 30 января, и за это время (на момент публикации) набрало 11 тысяч просмотров и 4,1 тысячи комментариев.
Как сообщал "Апостроф", в правительстве приняли решение ввести новое ограничение на цены на газ для бытовых потребителей в Украине, максимальная его цена будет составлять его стоимость на хабе в Нидерландах плюс 1,917%.
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