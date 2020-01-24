Тариф на газ в Украине вырос: почему пришли две платежки

С 1 января украинцы вносят абонплату на газ и сейчас им приходят две платежки: одна за газ как товар, а вторая за его доставку.

Сейчас стоимость газа от 0,28 до 1,99 грн за куб, зависимо от региона, что на 46% дороже, чем в прошлом году. Ожидается, что ближайшим летом тариф поднимут еще на 20%.

В свою очередь размер абонентской платы считается исходя из потребления газа за прошлый год. Потраченные кубометры газа умножают на тариф и делят на 12 месяцев, в итоге получается абонплата.

Специалисты напоминают, что зимой топливо традиционно растет в цене вместе с повышением спроса. Также к росту цены привели и новые правила. Они могут быть выгодными для тех, кто мало потребляет. К примеру, для тех, кто пользуется только газовой плитой, абонплата будет составлять менее 16 грн, а для владельцев домов - в разы больше.

Напомним, что в сети появилась забавная фотожаба на заявление премьер-министра Украины Алексея Гончарука о снижении цен на коммунальные услуги.