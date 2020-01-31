В Украине заявили об экстренной эвакуации своих граждан из Китая

Премьер-министр Алексей Гончарук поручил министерствам в экстренном порядке эвакуировать граждан Украины из Китая, где от коронавируса умерли 213 человек.

Об этом он сообщил в своем Telegram-канале.

"МИД, ГСЧС, Минобороны и Мининфраструктуры должны оперативно разработать план и организовать эвакуацию граждан Украины с территории Китая из-за вспышки инфекции", - отметил он.

По его словам, на утро понедельника, 3 февраля, должен быть "разработан четкий план мероприятий от Минздрава по недопущению занесения вируса и распространения его на территории Украины".

Он уточнил, что в Украине на сегодняшний день не зарегистрирован ни один лабораторно подтвержденный случай заболевания.

"Но мы готовы к любым сценариям", - добавил Гончарук.

Как сообщал "Апостроф", ранее стало известно точное количество украинцев, которые на данный момент находятся в Китае.