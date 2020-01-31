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Названо число украинцев в эпицентре заражения коронавирусом в Китае

пятница, 31 января 2020, 16:34
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По данным на пятницу, 31 января, в Китае, где впервые зафиксировали смертельно опасный коронавирус, от которого уже погибли 213 человек, находятся 93 украинца.

Об этом сообщается на Facebook-странице посольства Украины в Китае.

"Количество граждан Украины, которые временно находятся на территории консульского округа Посольства Украины в КНР и обратились в консульский отдел с заявлением о принятии на временный консульский учет по состоянию на 31 января 2020 - 93 человека", - говорится в сообщении.

Помимо этого известно, что по состоянию на 31 января 2020 года количество граждан Украины, которые находятся в провинции Хубэй, с которыми Посольство установило контакт – 57.

"53 человека находятся в г. Ухань, 1 человек - в г. Сяньян, 1 человек - в городском уезде Чжунсянь г. Цзинмень, 1 человек - в г. Ичан, 1 человек - в м.Сяогань", - добавляют дипломаты.

Как сообщал "Апостроф" ранее, в Китае люди пытаются бежать из зараженных вирусом зональтернативными способами, ведь все дороги закрыты и охраняются военными.

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