Боевики убили на Донбассе 33-летнего военного медика: фото и фамилия

1 февраля на Донбассе убили военного медика 33-летнюю Клавдию Сытник.

Об этом на Facebook-странице сообщил журналист и политический эксперт Назар Приходько.

Женщина погибла под Новотошковкой Попаснянского района Луганской области от осколочного ранения в грудь.

Тогда российские военные и их местные наемники применили минометы АГС-17. Шансов выжить у медика не было. 24 февраля Клавдия могла праздновать 34 года. Информации о том, была ли у женщины семья, а также о времени и месте прощания пока неизвестна.

Как писал "Апостроф" ранее, за первый месяц 2020 года на Донбассе погибли 11 военнослужащих Вооруженных сил Украины.