Народное средство от коронавируса: в сети появилась забавная украинская фотожаба

Украинцы продолжают активно обсуждать одну из самых главных тем последних месяцев, которая касается распространения смертельного коронавируса. Так, в сети опубликовали фотожабу на эту тему.

В своей работе автор показал бабушку из глубинки Украины, которая говорит, что против коронавируса лучшее средство - это "100 грамм". Фотожаба была опубликована на странице Vitaliy Vantsa в социальной сети Facebook.

Интересно, что в Украине по сей день не было зафиксировано ни одного случая заражения коронавирусом, хотя подозрения на это были.

Напомним, что в Украине в скором времени разработают собственную тест-систему для диагностики на заражение смертельным коронавирусом, который распространяется по всему миру из Китая.

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