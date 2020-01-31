Украина готовит собственный прорыв в изучении смертельного коронавируса: что известно

В Украине в скором времени разработают собственную тест-систему для диагностики на заражение смертельным коронавирусом, который распространяется по всему миру из Китая.

31 января такое заявление в эфире программы "Свобода Слова Савика Шустера" сделал секретарь СНБО Украины Алексей Данилов.

Украинская система должна заработать в ближайшее время, подчеркнул глава ведомства.

"Выступал наш ученый. Он сказал не все. На самом деле занимаются разработкой тест-систем наших собственных. Мы уже в среду имеем собственную украинскую тест-систему. Потому что 20-го числа китайцы полностью дали всем желающим заниматься созданием этих систем. Наша собственная система будет в ближайшее время ", - сказал он.

Напомним, что по данным на пятницу, 31 января, смертельно опасный коронавирус, который впервые был зафиксирован в Китае, успел охватить всю страну и унес жизни 213 человек.

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