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Продай собаку - заплати коммуналку: появились забавные фотожабы на скандального "слугу народа"

суббота, 01 февраля 2020, 16:59
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Украинцы продолжают живо реагировать на скандал с народным депутатом от "Слуги народа" Евгением Брагарем, который в прямом эфире посоветовал пенсионерке продать собаку, чтобы оплатить счет за газ.

Коллажи и фотожабы пользователи сети публикуют в Facebook.

На первой фотожабе бабка - героиня коллажей, в которых она переписала дом на кота, чтоб наследство не досталось внуку, который легкомысленно проголосовал на выборах - говорит о том, что продала не только собаку, но и своего любимого кота, чтобы оплатить коммунальные услуги. Но денег все равно не хватило.

На другом коллаже герой советской комедии "Иван Васильевич меняет профессию" врач-стоматолог Антон Семенович Шпак сидит со служебной милицейской собакой на лестнице и жалуется, что ему пришло много квитанций за коммунальные услуги. Подтекст наталкивает пользователей на ту мысль, что рассчитаться за блага цивилизации Шпак планирует собакой.

На третьем коллаже герой рассказа Ивана Тургенева "Му-му" Герасим говорит собаке, которую собирается утопить, что хуже, чем суммы в платежках за коммунальные услуги уже не будет.

На еще одной фотожабе - кадр из фильма. Пожилая женщина собственноручно управляет авто, а рядом с ней сидит собака. Пенсионерка говорит, что сейчас рассчитается ею за коммунальные услуги.

Как сообщал "Апостроф" ранее, украинцев возмутило отношение народного депутата от провластного большинства Евгения Брагаря к пенсионерке, которой он посоветовал продать собаку, чтобы рассчитаться за газ . Свои комментарии пользователи оставили в Facebook под видео с прямой трансляцией 112 канала.

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