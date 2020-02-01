Сколько собак в кубометре газа: в сети продолжают смеяться над предложением скандального "слуги народа"

В сети активно обсуждают нашумевшее высказывание народного депутата от фракции "Слуга народа" Евгения Брагара, который предложил пенсионерке продать свою собаку для оплаты коммунальных тарифов.

У некоторых слова депутата вызвали гнев, другие смеются над ними.

"Продай собаку, освободи место в Раде", "Теперь тариф на газ можно в собаках измерять", "Национальная валюта Украины – породистая собака", – пишут комментаторы.

Некоторые также рассуждают о возможности продажи других домашних животных, о расчете за коммуналку тараканами, а также о торговле породистыми собаками "по частям".

Как сообщал "Апостроф", ранее Евгений Брагарь обратился в полицию, чтобы привлечь к ответственности высаженных из автобуса Луцк - Киев волонтерок, которые попросили водителя выключить русскоязычный сериал.