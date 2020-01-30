RU  UA  EN

четверг, 30 января
НБУ:USD
  • НБУ:USD
  • НБУ:EUR
24.65
Меню
Общество

Лига чемпионов 2019/20: новости, результаты, видео

Новости

29 января

23:37
Кина не будет: появилась забавная фотожаба на резонансное назначение в Украине
21:55
В ПАСЕ приняли скандальное решение по российским депутатам из "черного списка"
20:58
Появилась меткая карикатура на избрание человека Путина в руководство ПАСЕ
20:51
У Кучмы заявили о важной договоренности с боевиками ДНР-ЛНР по пропавшим без вести украинцам
20:02
Кейт Миддлтон в короткой юбке угодила в неловкую ситуацию - ее лицо в этом конфузе бесценно
19:43
Гончарука уличили в распространении фейка: опубликован документ
19:07
Кабмин ликвидировал скандальные "морские" инспекции: детали решения
19:04
Пожалуй, стоит отказаться: 10 примеров неудачного маникюра для Дня влюбленных
17:55
Всплыли интересные данные о новой главе Госкино и ее совместные фото с Зеленским
17:33
Жена Владимира Остапчука впервые озвучила причину развода с телеведущим
15:55
Энрике Иглесиас и Анна Курникова снова станут родителям - слухам нашлись подтверждения
15:06
С топ-чиновников времен Януковича могут снять санкции: появились тревожные данные
Все новости

Новости партнеров

Загрузка...

Пора тебе в Ростов: сети разгневала реакция "слуги народа" на скандал с девушками-волонтерами

четверг, 30 января 2020, 00:14
переглянути новину українською

Народный депутат от "Слуги народа" Евгений Брагар попал в громкий скандал, высказав странное мнение об инциденте с высадкой девушек-волонтеров из автобуса из-за российского сериала.

"Два дня назад на трассе Луцк-Киев произошел скандал с участием двух девушек националистических взглядов. Они потребовали к водителю автобуса выключить русскоязычный сериал, который демонстрировался в течение поездки. Напомню, что не существует никаких законодательных ограничений по поводу демонстрации кинофильмов при перевозках в автобусе. Демократическое решение водителя заслушать мнение большинства пассажиров привело к тому, что упомянутые дамы самостоятельно покинули автобус. Они сделали это в ответ на отказ как водителя, так и большинства присутствующих в автобусе изменить демонстрацию сериала", - написал он.

По его словам, эта ситуация лишний раз доказывает существование в нашем государстве неприятия позиции других людей и культурной нетерпимости.

В сети тут же стали бурно обсуждать пост нардепа, осуди его за довольно необдуманное высказывание об инциденте.

Как сообщал "Апостроф", ранее появились реакция перевозчика и неожиданные данные про водителя автобуса, который стал участником скандала с девушками-волонтерами.

загрузка...

Фотовзгляд

Все галереи
Бой за Киев. Яркие фото реконструкции Январского восстания
загрузка...

Новости партнеров

‡авантаженнЯ...

Читайте также

СМИ: как букмекерский магнат Швиндлерман Украину покупает

Гаси свет в ГАСИ: что происходит в главном госоргане по архитектуре и строительству

Китайский дракон-убийца: десять важных фактов о смертельном коронавирусе

Бизнес на заложниках: как устроен "рынок" торговли пленными в ОРДЛО

Реализуется при участии и с использованием ресурсов Международного центра перспективных исследований
подняться наверх
Политика
Бизнес
Экономика
Общество
Спорт
Мир
Апостроф TV
Лайм

© 2014 - 2020 Апостроф. Все права защищены. Републикация материалов и фотографий, являющихся собственностью «Апостроф», возможна только при условии прямой ссылки на сайт. Для интернет-изданий обязательным является размещение прямой, открытой для поисковых систем, ссылки не ниже второго абзаца на конкретную новость или статью на веб-сайт apostrophe.ua. AD, Новости компаний – материалы, которые отмечены этим знаком, размещены на правах рекламы. За содержание рекламы ответственность несут рекламодатели.

Разработка сайта: