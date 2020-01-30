Пора тебе в Ростов: сети разгневала реакция "слуги народа" на скандал с девушками-волонтерами

Народный депутат от "Слуги народа" Евгений Брагар попал в громкий скандал, высказав странное мнение об инциденте с высадкой девушек-волонтеров из автобуса из-за российского сериала.

"Два дня назад на трассе Луцк-Киев произошел скандал с участием двух девушек националистических взглядов. Они потребовали к водителю автобуса выключить русскоязычный сериал, который демонстрировался в течение поездки. Напомню, что не существует никаких законодательных ограничений по поводу демонстрации кинофильмов при перевозках в автобусе. Демократическое решение водителя заслушать мнение большинства пассажиров привело к тому, что упомянутые дамы самостоятельно покинули автобус. Они сделали это в ответ на отказ как водителя, так и большинства присутствующих в автобусе изменить демонстрацию сериала", - написал он.

По его словам, эта ситуация лишний раз доказывает существование в нашем государстве неприятия позиции других людей и культурной нетерпимости.

В сети тут же стали бурно обсуждать пост нардепа, осуди его за довольно необдуманное высказывание об инциденте.

Как сообщал "Апостроф", ранее появились реакция перевозчика и неожиданные данные про водителя автобуса, который стал участником скандала с девушками-волонтерами.