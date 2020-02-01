Ударил вилами и бросил в костер: полицейского-живодера из Кривого Рога могут наказать

Полицейский Криворожского отдела полиции, который пытался живьем сжечь собаку в костре, может сесть в тюрьму на 8 лет.

Об этом сообщили в ГБР.

Обвинительный акт против мужчины, которого обвиняют в жестоком обращении с животным, уже направили в суд. Досудебное расследование в уголовном производстве завершили следователи территориального управления Государственного бюро расследований, расположенного в городе Полтаве. Правоохранителям грозит наказание в виде лишения свободы на срок от 5 до 8 лет.

Напомним, что 2 марта 2019 года к полицейскому и его сыну подошла бездомная собака и начала лаять. Полицейский ударил животное вилами. После этого отвел сына в дом, а сам вернулся на улицу. Догнал пса и воткнул вилы в его тело, поднял и швырнул в костер. Собаку спасли очевидцы, потом судьбой пса занимались волонтеры.

Как информировал "Апостроф" ранее, 21 января Одессе патрульные полицейские спасли женщину, которую жестоко покусал ротвейлер и еще один пес.