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Коронавирус начал убивать за пределами Китая: тревожные данные и видео

воскресенье, 02 февраля 2020, 08:44
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На Филиппинах зафиксировали первую смерть от коронавируса - умер 44-летний мужчина, приехавший из Уханя.

Об этом сообщает филиппинское отделение Всемирной организации здравоохранения на своей странице в Twitter.

"44-летний мужчина был вторым человеком на Филиппинах, у которого диагностировали новый коронавирус 2019-nCoV. Он скончался 1 февраля 2020 года", - говорится в сообщении.

Как уточнили в ВОЗ, у мужчины наблюдались лихорадка, кашель и боль в горле, после чего он был госпитализирован.

Тем временем в сети показали, как вооруженные сотрудники китайской полиции патрулируют в костюмах биологической защиты на улицах города Ухань.

По последним данным, общее число случаев заболевания коронавирусом по всему Китаю достигло 14 380 людей, а общее число погибших - 304.

Новый коронавирус добрался до Таиланда, Японии, Сингапура, Тайваня, Малайзии, Австралии, Южной Кореи, Франции, Испании, Италии, Вьетнама, США, Германии, Канады, ОАЭ, Индии, Филиппин, Финляндии, Непала, Камбоджи, Шри-Ланки и России.

Как сообщал "Апостроф", в Украине скоро разработают собственную тест-систему для диагностики на заражение смертельным коронавирусом, который распространяется по всему миру из Китая.

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