Число жертв смертельного коронавируса в Китае растет: в Украине паникуют, фото

По данным на понедельник, 3 февраля, число жертв смертельно опасного коронавируса, который впервые обнаружили в Китае, выросло до 362 человек, в том числе и умерший от вируса на Филиппинах.

Об этом сообщается в Telegram-канале "360tv.ru".

В связи с этим, общее количество заразившихся вирусом в Китае выросло до 17 205 человек (буквально за день до этого - 14 380). При этом, состояние 2296 заболевших медики оценивают как тяжелое. У 21 558 китайцев подозревают коронавирус, еще 152 700 человек находятся под медицинским наблюдением.

В Украине постоянно увеличивающееся количество заболевших вызвало панику. Как сообщается в Telegram-канале "Одесса INFO", в местном пятизвездочном отеле "Калифорния" запретили заселение гостей из Китая. Соответствующее объявление можно увидеть на стойке регистрации.

Отметим, по данным туристических сервисов, ночь в отеле "Калифорния" стоит 1,4 тысяч гривен и выше.

Как сообщал "Апостроф", ранее в сети появилась забавная украинская фотожаба, касающаяся коронавируса.