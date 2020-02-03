На Донбассе самоликвидировался экс-майор МВД, предавший Украину: фото

В субботу, 1 февраля, на Донбассе стало известно о ликвидации боевика Александра Руднева.

Об этом в своем Telegram-канале написал украинский военнослужащий и блогер Анатолий Штефан, публикуя фото боевика.

"01.02.20 Руднев Александр сходил на концерт Кобзона. Билет стоил 200 рублей. Полицай, изменник, бывший майор МВД перешедший на сторону российских оккупантов", - написал он.

По словам блогера, причиной смерти боевика стала болезнь. Он входил в базу "Миротворец".

Как сообщал "Апостроф", 15 января на Донбассе был ликвидирован боевик группировки ДНР Виталий Сергун, который родился в Горловке и до агрессии России работал таксистом.

Также был ликвидирован боевик ДНР из Украины Денис Трухин, который скрывался в России.