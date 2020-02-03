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Обстрел на Донбассе: боевики ранили украинского военного

понедельник, 03 февраля 2020, 20:08
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С начала суток понедельника, 3 февраля, боевики на Донбассе продолжали обстреливать позиции Объединенных сил, один военнослужащий получил ранение.

Об этом сообщает пресс-центр Операции объединенных сил на Facebook-странице.

"В результате вражеских обстрелов один военнослужащий Объединенных сил получил ранения", - сказано в сообщении.

В пресс-центре также добавили, что боевики нарушили режим прекращения огня 10 раз. Противник использовал запрещенные минскими договоренностями минометы калибра 120 мм и 82 мм, а также противотанковые ракетные комплексы, гранатометы различных систем, крупнокалиберные пулеметы и другое стрелковое оружие.

Как сообщал "Апостроф", ранее боевики устроили новые провокации, обстреляв позиции ВСУ вблизи Крымского и Луганского.

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