Выпустили десятки мин: стало известно о новых провокациях боевиков на Донбассе

В воскресенье, 2 февраля, боевики атаковали позиции украинских военнослужащих неподалеку от Крымского и Луганского.

Об этом сообщает пресс-центр операции Объединенных сил на Facebook-странице.

"Подразделения Объединенных сил, которые обороняются, дали адекватный ответ вооруженным формированием РФ, приняв активные меры огневого воздействия на оккупантов с целью подавления вооруженной активности противника, удержания занимаемых рубежей и позиций и сохранения жизни и здоровья личного состава", - говорится в сообщении.

Как уточнили военные, боевики в районе указанных населенных пунктов, применили вооружение, запрещенное Минскими договоренностями. В частности, по украинским военным боевики выпустили 34 мины из 82-мм минометов.

Как сообщалось, если Россия добьется разведения сил в направлении КПП "Гнутово", это фактически откроет наступление пророссийских боевиков на Мариуполь.

Больше о том, чего ожидать от активизации боевиком под Петровским, читайте в материале "Апострофа": Украина открыла боевикам направление для танковой атаки, но их потери будут огромными.