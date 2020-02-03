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Появилась меткая фотожаба на "народное" лекарство от коронавируса из Китая

понедельник, 03 февраля 2020, 11:51
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В сети жесткой фотожабой высмеяли попытки ученых найти вакцину от смертельно опасного коронавируса из Китая, жертвами которого стали уже 362 человека.

Ее опубликовал на своей Facebook-странице активист Влад Антонов.

На карикатуре можно увидеть исследователей, которые нашли лекарство от коронавируса, но столкнулись с проблемой. Они не могут открыть емкость с вакциной. На емкости можно увидеть аббревиатуру известного в советское время народного средства, так называемой мази "Звездочки".

Интересно, что мазь "Звездочка" появилась в аптеках Советского Союза примерно в 70-е годы. В оригинале мазь называлась "Вьетнамская Звезда" и производилась она, соответственно, на вьетнамских заводах.

Как сообщал "Апостроф", ранее в сети появилась забавная украинская фотожаба, касающаяся коронавируса.

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