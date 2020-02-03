У оккупантов в Крыму произошло ЧП с дорогой на Ай-Петри: опубликованы фото

В оккупированном Россией Крыму вследствие оползня был разрушен участок автомобильной дороги "Бахчисарай-Ялта".

Об этом рассказала у себя в Twitter блогер Roksolana Today & Крым.

По ее словам, природное явление произошло между селом Соколиное и вершиной Ай-Петри.

"Горная крымская автодорога "Бахчисарай - Ялта" разрушается без ремонта. На участке от села Соколиное до плато Ай-Петри, произошел оползень", - заметила блогер.

Позже информацию о ЧП подтвердили коммунальные службы оккупационных администраций, они ограничили движение в этом районе.

"На автомобильной дороге от села Соколиное до плато Ай-Петри Бахчисарайского района произошел оползень. Сотрудниками Бахчисарайского филиала "Крымавтодора" были выставлены соответствующие дорожные знаки, место обрушения ограждено. Движение временно ограничено", - заявили в пресс-службе предприятия.

Также отмечается, что работники КП уже начали ремонтировать разрушенную подпорку дороги.

Как сообщал "Апостроф", ранее в городе Ялта оккупированного Крымаураганный ветер повалил десятки деревьев и сломал часть инфраструктуры.