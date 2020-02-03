Убийца женщин и детей: волонтеры рассекретили опасного наемника Путина в Сирии, фото

В сети рассказали о российском наемнике ЧВК "Вагнер" Максиме Мощицком, который воюет в Сирии под личным номером М-1661.

Об этом говорится на странице "Ихтамнет_м0209" в Facebook.

В публикации отмечается, что у наемника есть семья и дети в России, сам он из города Петрозаводск. Также администраторы назвали его должность в частной российской армии.

"Эти фотографии объединяет один человек. Любящий муж и заботливый отец, а по совместительству – хладнокровный и циничный убийца сотен женщин и детей: Мощицкий Максим Олегович, республика Карелия, г. Петрозаводск, водитель взвода подвоза боеприпасов "ЧВК Вагнера", личный номер М-1661", - указали в публикации.

Также на странице предоставили общую информацию о потерях мирного населения, нанесенных ударами российской ЧВК "Вагнер" в Сирии.

"В результате артиллерийских обстрелов "ЧВК Вагнера" и авиаударов ВКС РФ в Сирии погибли более 8300 мирных жителей, в том числе около 2000 детей (данные на август 2019 года правозащитной организации Сирийский наблюдательный центр по правам человека, SOHR)", - сообщается на странице.

Как сообщал "Апостроф", ранее в сети появились фотографии граждан Молдовы и Беларуси, которые, предположительно, являются наемниками так называемой ЧВК "Вагнера".