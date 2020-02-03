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Ученые зафиксировали фантастическое явление в небе над Финляндией: видео

понедельник, 03 февраля 2020, 01:15
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В Финляндии ученые обнаружили в небе зеленые "дюны", которые оказались невиданным ранее полярным сиянием.

Об этом сообщает Space.com.

Этот новый тип полярного сияния, замечен над небом Финляндии и назван "дюны", он распространяется горизонтальными волнами. Ученые выдвинули гипотезу, что это - видимо воспроизведения гравитационных волн.

Интересно то, что этот вид полярного сияния повторяется, и не является единственным. Были организованы специальные экспедиции, чтобы его фотографировать, причем, замечали его в разных местах:

Оно образуется в результате того, что заряженные частицы от солнца ионизируют частицы атмосферы, но путешествуют они при этом вдоль магнитных линий на полюсах нашей планеты.

В результате столкновений кислород начинает светиться зелеными и красными тонами, азот - синими и пурпурными.

Тогда как большинство полярных сияний идут вертикально, эти дюны распространяются в направлении экватора горизонтальными волнами. Раньше такого не наблюдалось.

Ученые выдвинули теорию, что эти дюны освещают атмосферные гравитационные волны, которые называются мезосфернимы бурами. Такое происходит, когда гравитационная волна, поднимается в атмосфере, искривляется и зажимается между двумя холодными слоями атмосферы - инверсионным слоем на высоте 80 км и мезопаузы на выоте 100 км.

Тогда волны распространяются горизонтально между двумя высотами на долгие расстоянии не затухая - создавая складки, которые то обогащаются кислородом, то имеют заниженный уровень.

Как сообщал "Апостроф", ранее астрономы открыли необычную планету гигантских размеров , существование которой по современным теориям невозможно, поскольку она в сотни раз больше материнской звезды.

Также исследователи из США заявили, что одна из самых ярких звезд на небе - Бетельгейзе - готова в любой момент взорваться и стать сверхновой.

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