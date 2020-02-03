В Харькове произошло масштабное ДТП: первые подробности и фото с места

На Белгородском шоссе в городе Харькове в понедельник, 3 февраля, столкнулись сразу 5 легковых автомобилей, которые двигались в попутном направлении.

Очевидцы масштабного ДТП публикуют фотографии последствий аварии в соцсетях.

Сообщение об аварии полицейские получили около 10:30.

Как оказалось, столкнулись автомобили Toyota Camry, Hyundai Accent, Lexus GX460, Toyota Auris и Daewoo Lanos. В результате ДТП пострадала пассажирка Hyundai, насколько серьезны ее травмы пока неизвестно.

Прибывшие на место происшествия участники следственно-оперативной группы опрашивают водителей и свидетелей, чтобы выяснить, кто именно нарушил правила.

Как сообщал "Апостроф", во время ДТП на проспекте Гагарина в городе Днепре пострадали маршрутка и троллейбус.