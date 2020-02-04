Известный морпех ушел из ВСУ и дал жесткую оценку ситуации в армии

Гражданин Германии Зигфрид, который под позывным "Океан" в составе Вооруженных сил Украине принимал участие в боевых действиях на Донбассе, уволился из украинской армии из-за отсутствия стратегии по освобождению оккупированных земель.

Об этом сообщает "Апостроф" со ссылкой на "Цензор.нет".

Зигфрид - выходец из семьи эмигрантов из СССР, до войны на Донбассе служил в немецкой армии. Пять лет назад он приехал в Украину, чтобы "воевать против общего врага". Принимал участие в боевых действиях вблизи поселка Водяное, что возле Мариуполя.

"Особых геройств за мной не замечено, в каких-то жутких битвах не участвовал, если приходилось воевать, то делал это умело и самоотверженно, служил ответственно", - говорит о себе немецкий гражданин.

По словам Зигфрида, находясь в ВСУ он сумел найти хороших друзей - "людей просветлённых, талантливых, умных и креативных". Вместе с тем он отметил, что ни Порошенко, ни Зеленскому не удалось создать действенный концепт обороны и стратегию по освобождению оккупированных земель. И это стало одной из причин его увольнения из рядов ВСУ.

“Армия и её развитие не нашли того внимания, которое заслуживали. Да и зачем её развивать, если очень удобно оставаться при декларативном назывании России агрессором, не желая проводить окончательное, максимально логическое заключение - с врагом надо бороться. ВСУ сегодняшнего дня, это погрязшая в трусости, лицемерном пафосе и лживости организация, во главе которой стоит напыщенный жлоб. По-другому невозможно назвать министра обороны, во время визита которого, нас, рядовых солдат, выгоняли из казармы, дабы не мозолили глаза высокоблагородному вельможе", - рассказывал о своем опыте военный.

По его мнению, единственное, на что сейчас способна украинская армия, это принять последний бой и героически погибнуть, и это будет полностью в традициях народных мифов.

"ВСУ полностью превратились в то, с чем я приехал бороться - в отрыжку совкового рабства. И фетишизированое стремление стать частью НАТО и ввести у себя стандарты этого военного блока вызывают только брезгливое недоумение. Вам никто не мешал провести реформы, способные увеличить эффективность армии, также, как никто не мешал побороть коррупцию. И теперь вы навязываетесь присоединиться к ряду армий, которая каждая по-своему достигла высокого и высочайшего уровня боеспособности, подготовки и обеспечения. Даже ваши славянские соседи. Надо было только не воровать, а трудиться", - упрекает украинцев Зигфрид и делает вывод о слишком большой разнице в менталитете, запросах и целях, чтобы называть украинскую армию своей.

Как сообщал "Апостроф", президент Владимир Зеленский подписал указ об увольнении в запас военнослужащих срочной службы и сроках проведения очередных призывов.