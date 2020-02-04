Остается вызвать Януковича: сеть взорвалась из-за визита Сивохо с экс-регионалкой на Донбасс

Советник секретаря Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Сергей Сивохо побывал с визитом в Славянске Донецкой области с бывшем членом фракции "Партии регионов", депутатом Верховной Рады VIII созыва от "Оппозиционного блока" Татьяной Бахтеевой, что вызвало волну гнева в сети.

О поездке он рассказал на своей странице в Facebook.

"Донбасс. Здесь дети уже 6 лет живут в зоне конфликта и многие из них не помнят мирного времени. Более 200 тыс. детей проживают в 20-километровой зоне по обе стороны от линии разграничения. Они нуждаются в медицинской помощи, психологической поддержке и особой заботе государства", - отметил Сивохо.

На его пост бурно отреагировали в сети. Многие в комментариях припомнили, как Бахтеева призывала Украину наладить дружеские отношения с Россией. Некоторых возмутила и формулировка Сивохо "зона конфликта".

В комментариях украинцы напомнили Сивохо, что в стране, которая шесть лет защищается от государства-агрессора России, идет война.

Вспомнили советнику секретаря СНБО и увольнение профессора, хирурга Сергея Веселого, который весной 2016 года открыл в Краматорске современную детскую больницу. Сивохо посоветовали взять себе в консультанты этого человека, а не Бахтееву.

Как информировал "Апостроф" ранее, советник главы СНБО Украины Сергей Сивохо может поехать на встречу с главарями боевиков ДНР-ЛНР.