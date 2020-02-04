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Приехал "царь": под Львовом "герой парковки" отметился наглой выходкой, фото

вторник, 04 февраля 2020, 10:45
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Под Львовом мужчина за рулем авто возмутил горожан наглой выходкой.

Об этом сообщила Наталка Дячук на Facebook-странице.

В 8:28 мужчина за рулем черной легковушки подъехал к детскому саду и припарковался так, что перегородил дорогу родителям с детьми. Свое авто поставил прямо на центральной аллее, ведущей к входу в помещение. Дошкольники и их родители, чтобы пройти, вынуждены ходить по лужам и грязи.

Пользователи сети возмутились такой выходкой мужчины. Водителя уже назвали "пупом земли" и "рагулем". Также выяснилось, что водитель приехал во Львов из Радивилова.

Как сообщал "Апостроф" ранее, в Киеве очередного "героя парковки" жестоко наказали за то, что его транспортное средство мешало проезду мусоровоза, из-за чего мусорные баки во дворе жилых домов были переполнены.

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