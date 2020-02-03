Построенная за 10 дней больница в Китае начала принимать пациентов: впечатляющее видео

Больница, построенная в китайском городе Ухань за 10 дней, приняла первых пациентов. Здесь будут содержаться люди, зараженные смертельным коронавирусом.

Как пишут местные издания, всего в новой временной больнице с названием "Гора бога огня" смогут разместить тысячу человек.

Площадь постройки составляет 25 тысяч квадратных метров.

В больнице будут работать специальные медицинские команды из Народно-освободительной армии Китая.

Интересно, что уже 6 февраля в Ухане откроют вторую временную больницу, которая будет называться "Гора бога грома". Она сможет принять до 1300 пациентов, зараженных коронавирусом.

Подробнее о том, как живется в Китае, зараженном смертельно опасным коронавирусом, читайте в интервью местного жителя "Апострофу": Власти Китая поняли проблему коронавируса слишком поздно, он становится очень опасным - житель Сианя.