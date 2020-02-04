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Суд принял новое решение по судьбе Кузьменко, подозреваемой по делу Шеремета

вторник, 04 февраля 2020, 14:44
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Подозреваемая в убийстве журналиста Павла Шеремета волонтер и детский хирург Юлия Кузьменко будет находится в следственном изоляторе до 3 апреля.

Такое решение принял Печерский районный суд города Киева во вторник, 4 февраля, после обжалования предыдущего решения, по которому срок содержания под стражей подозреваемой был продлен до 8 апреля.

Печерский райсуд удовлетворил соответствующее ходатайство прокуратуры и оставил под стражей Юлию Кузьменко до 3 апреля.

Под зданием суда традиционно проходила немногочисленная акция в поддержку подозреваемой.

Как сообщал "Апостроф", 10 января Киевский апелляционный суд своим решением оставил под стражей Андрея Антоненка - главного подозреваемого по делу об убийстве журналиста Павла Шеремета.

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