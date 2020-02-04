RU  UA  EN

вторник, 4 февраля
НБУ:USD
  • НБУ:USD
  • НБУ:EUR
24.70
Меню
Общество

Лига чемпионов 2019/20: новости, результаты, видео

Новости

4 февраля

18:10
Английская боксерша влипла в скандал из-за поцелуя своей девушки
17:42
Звезда "Крепостной" снялась в романтической фотосессии с мужем-актером
16:43
24 часа в пути: Регина Тодоренко отважилась на длительный перелет с годовалым сыном
16:40
Прошляпили: сборная Украины лишилась ведущих игроков перед стартом олимпийского отбора по хоккею
16:16
У актрисы сериала "Зачарованные" диагностировали рак IV стадии
15:36
Одноногий мальчик-футболист забил яркий гол и стал звездой сети: видео
15:25
Он добивался меня: новая избранница Эдгара Каминского впервые рассказала об их романе
15:10
Ненавидела свое тело: Билли Айлиш рассказала о причинах депрессии, которая чуть не привела к суициду
14:48
Сыграет не скоро: появились тревожные подробности травмы Ярмоленко
14:47
CLOUDLESS выпустили клип к конкурсной песне Нацотбора на Евровидение-2020
14:07
Грустный Киану Ривз оказался в украинских учебниках по истории - похоже, авторы не знают мемов
14:05
Известный украинский футболист неожиданно решил сменить гражданство
Все новости

Новости партнеров

Загрузка...

Точное попадание: появилось видео испытания в Украине новых мощных ракет

вторник, 04 февраля 2020, 16:55
переглянути новину українською

В сети появилось яркое видео попадание частичного залпа ракет "Вильха" в цель при огневых испытаниях.

Об этом в Facebook написал директор компании Defense Express Сергей Згурец.

Высокоточная система залпового огня "Вильха", созданная "ГККБ "Луч", уже серийно поставляется в украинскую армию.

Во время испытаний был осуществлен пуск 4 ракет в боевом снаряженные, которые попали точно в цель с минимальным отклонением. Учитывая скорость ракеты на конечном участке в 3,4 М - то есть около 4000 км/ч, съемка велась высокоскоростными камерами.

Напомним, что в США впервые поднялся в небо вновь широкофюзеляжный самолет Boeing 777X.

В 2019 году у российских пропагандистов возникла паника из-за производства в Украине новых крылатых ракет, входящих в противокорабельный комплекс "Нептун".

загрузка...

Фотовзгляд

Все галереи
Бой за Киев. Яркие фото реконструкции Январского восстания
загрузка...

Новости партнеров

‡авантаженнЯ...

Читайте также

В Украину идет лютая зима: будут снегопады и сильный мороз

Ставка на черное, или снова о рисках неправильной игорной легализации

Зеленскому нужно заняться имиджем ради существования Украины - Саймон Анхольт

Не трогай животных: как "слуга народа" сплотил всю Украину

Реализуется при участии и с использованием ресурсов Международного центра перспективных исследований
подняться наверх
Политика
Бизнес
Экономика
Общество
Спорт
Мир
Апостроф TV
Лайм

© 2014 - 2020 Апостроф. Все права защищены. Републикация материалов и фотографий, являющихся собственностью «Апостроф», возможна только при условии прямой ссылки на сайт. Для интернет-изданий обязательным является размещение прямой, открытой для поисковых систем, ссылки не ниже второго абзаца на конкретную новость или статью на веб-сайт apostrophe.ua. AD, Новости компаний – материалы, которые отмечены этим знаком, размещены на правах рекламы. За содержание рекламы ответственность несут рекламодатели.

Разработка сайта: