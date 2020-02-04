Точное попадание: появилось видео испытания в Украине новых мощных ракет

В сети появилось яркое видео попадание частичного залпа ракет "Вильха" в цель при огневых испытаниях.

Об этом в Facebook написал директор компании Defense Express Сергей Згурец.

Высокоточная система залпового огня "Вильха", созданная "ГККБ "Луч", уже серийно поставляется в украинскую армию.

Во время испытаний был осуществлен пуск 4 ракет в боевом снаряженные, которые попали точно в цель с минимальным отклонением. Учитывая скорость ракеты на конечном участке в 3,4 М - то есть около 4000 км/ч, съемка велась высокоскоростными камерами.

Напомним, что в США впервые поднялся в небо вновь широкофюзеляжный самолет Boeing 777X.

В 2019 году у российских пропагандистов возникла паника из-за производства в Украине новых крылатых ракет, входящих в противокорабельный комплекс "Нептун".