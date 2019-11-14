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Пропагандистов Кремля напугал "убийца" Керченского моста: опубликовано видео

четверг, 14 ноября 2019, 21:39
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Российские пропагандисты запаниковали из-за производства в Украине новых крылатых ракет, входящих в противокорабельный комплекс "Нептун".

Об этом можно судить из эфира пропагандистской программы "60 минут" на телеканале Россия 1, опубликованном на YouTube.

Так, пропагандистов напугали слова бывшего секретаря СНБО Александра Турчинова о том, что новые крылатые ракеты "при необходимости в течение нескольких минут [смогут] снести мост, которым так кичится Россия" (Турчинов, по всей видимости, имел ввиду именно Керченский мост, - прим. ред.).

Как сообщал "Апостроф", ранее стало известно, когда "Ольха" и "Нептун" поступят на вооружение ВСУ.

Кроме того, ранее директор Defense Express Сергей Згурец заявил, что отдельные виды вооружения ВСУ уже способны дать мощный ответ российской агрессии на Донбассе.

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