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В США показали новый Boeing 777X: видео первого полета

воскресенье, 26 января 2020, 00:40
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Фото: boeing.com

В субботу, 25 января, в США впервые поднялся в небо новосозданный широкофюзеляжный самолет Boeing 777X.

Об этом сообщает пресс-служба компании.

Он вылетел из аэропорта в окрестностях города Эверетт (штат Вашингтон). В компании заявили, что данный полет является "важным этапом тщательных испытаний" лайнера Boeing 777X.

Он, как отмечают в Boeing, является "самым крупным и наиболее эффективным с точки зрения расхода топлива широкофюзеляжным самолетом, оснащенным двумя двигателями".

Отметим, новый Boeing 777X станет крупнейшим в мире двухмоторным широкофюзеляжным самолетом. Всего будет две версии новой модели воздушного судна - 777-8 и 777-9. Самолеты версии 777-8 смогут перевозить около 380 пассажиров и иметь дальность полета более 16 тысяч километров, а самолеты 777-9 - около 420 пассажиров и дальность полета 13,5 тысяч км. Цена одного судна превышает 400 миллионов долларов США.

Как сообщал "Апостроф", ранее стало известно, что Boeing совместно с NASA создают пассажирский лайнер с необычными крыльями.

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