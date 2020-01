В США показали новый Boeing 777X: видео первого полета

В субботу, 25 января, в США впервые поднялся в небо новосозданный широкофюзеляжный самолет Boeing 777X.

Об этом сообщает пресс-служба компании.

Он вылетел из аэропорта в окрестностях города Эверетт (штат Вашингтон). В компании заявили, что данный полет является "важным этапом тщательных испытаний" лайнера Boeing 777X.

Он, как отмечают в Boeing, является "самым крупным и наиболее эффективным с точки зрения расхода топлива широкофюзеляжным самолетом, оснащенным двумя двигателями".

The first Boeing #777X is in flight. After a few hours of flying, the jet will land at Boeing Field in Seattle, Washington.



Track the flight here: https://t.co/ekfjglCcb7 pic.twitter.com/XRTetREL4M