Дальше будет налог на воздух? Сеть взорвалась гневом из-за объяснений Гончарука по платежкам за газ

Премьер-министр Украины Алексей Гончарук объяснил украинцам, что означает нововведение, касающееся двух платежных документов за газоснабжение.

Об этом он написал на своей Facebook-странице.

"В январе украинцы получили не одну, а две платежки - отдельно за газ и отдельно за его транспортировку. Разделение платежек на две части не повлияет на совокупную стоимость платежа. Плата за транспортировку всегда существовала - ранее она входила в общий тариф. Сейчас оплату транспортировки отделили, чтобы в случае необходимости была возможность свободно менять поставщика. А это - европейские правила рынка и борьба с монополиями", - отметил он.

Гончарук добавил, что, несмотря на разделение тарифа на две части, совокупная стоимость двух платежек (на газ и транспортировку), которые поступили украинцам в январе, все равно меньше, чем в прошлом году в одной платежке.

"В декабре стоимость платежек перечислили в 21 области Украины, снизив ее до 30%", - сказал Гончарук.

В сети довольно бурно отреагировали на разъяснения премьер-министра, отметив, что разделение тарифа на газ это ничто иное, как "выкачивание денег с населения, дабы хотя бы чуть-чуть наполнить бюджет".

Как сообщал "Апостроф", ранее украинцы уже поднимали волну гнева из-за платежек за газ.