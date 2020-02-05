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Это "перемога", но остались вопросы: сети бурно обсуждают голосование в Раде о наказании живодеров

среда, 05 февраля 2020, 18:00
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В интернете высказались о законе про жестокое обращение с животными, который приняли нардепы 5 февраля.

Это обсудили пользователи в социальной сети Facebook.

В соответствии с новым законопроектом №235 уголовная ответственность за жестокое обращение с животными теперь наступает с 14 лет.

Теперь животное в случае жестокого обращения полиция сможет конфисковать у так называемого хозяина временно, а по решению суда - вовсе. Становится обязательным проведение экспертизы для установления причин смерти животного. Устанавливается ответственность за противодействие законной деятельности общественных активистов.

Пользователи сети обсудили закон и поблагодарили депутатов за его поддержку. Но некоторые отметили, что он не работает, а живодеры продолжают безнаказанно вести себя жестоко с животными. Есть и те, кто предложил больше подумать о людях, а не о братьях наших меньших.

Как сообщал "Апостроф", волонтеры Кривого Рога обвинили полицейского в жестоком обращении с собакой. Они утверждают, что мужчина ранил пса вилами и швырнул в костер.

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