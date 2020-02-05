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Ждем подорожания: реакция сети на новый меморандум между "Укрзализныцей" и Deutsche Bahn

среда, 05 февраля 2020, 20:02
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Сообщение премьер-министра Украины Алексея Гончарука о подписании меморандума между украинским железнодорожным перевозчиком "Укрзализныця" и немецкой компанией Deutsche Bahn, вызвало бурную реакцию пользователей соцсетей.

Комментаторы в сети удивляются отсутствию конкретики в этой договоренности и опасаются очередного подорожание транспортных услуг.

Как известно, в подписанном документе сообщается, что стороны договорились разработать концепцию и план предоставления немецкими специалистами управленческой и технической поддержки. Однако, в чем смысл этой поддержки пока непонятно.

"Слова и ноль конкретики. За них можно порадоваться. Но почему немцы не рассказали, как реформируют УЖД. Будут ли прямые инвестиции? Аааа! Консалтинг! Ну фсьо..", "Спасибо, хорошо продаете", "Подорожает...", - пишут в комментариях пользователи Facebook.

Как сообщал "Апостроф", "Укрзализныця" запустила пилотный проект новой услуги для пассажиров - доставку ручной клади.

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